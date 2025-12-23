トーインがＳ高カイ気配、企業支援総合研究所系によるＴＯＢ価格１１８７円にサヤ寄せ

トーイン<7923.T>がストップ高の１０２０円カイ気配となっている。中堅・中小企業を対象に経営支援を行う企業支援総合研究所（東京都千代田区）が２２日の取引終了後、運営するファンド傘下のＣＳＲＩ５号（東京都千代田区）を通じて、同社の完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１１８７円にサヤ寄せする格好となっている。



非公開化により短期的な業績にとらわれない中長期的な視点での取り組みや意思決定の迅速化を実現することで、企業価値の向上を図るのが狙い。買い付け予定数は５０３万３２４７株（下限３３５万５５００株、上限設定なし）で、買付期間は１２月２３日から２６年２月１６日まで。ＴＯＢ成立後、トーインは所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１２月２２日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、トーインは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS