日本製罐<5905.T>は軟調。この日の寄り前に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２３億７２００万円から１２２億５９００万円（前期比８．９％増）へ、営業損益を１億３４００万円の黒字から３億１８００万円の赤字（前期５億４０００万円の赤字）へ、最終損益を１億２２００万円の黒字から２億６７００万円の赤字（同３億３５００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。



今期は、前期に実施した減損損失処理や千葉工場閉鎖を含む構造改革の効果発現を見込んでいたが、効果が発現するまでに想定以上の時間がかかり、コスト削減が見込みを下回ったことが要因。また、市場環境が引き続き厳しいなか、販売数量が想定を下回る見通しであることも響くという。



出所：MINKABU PRESS