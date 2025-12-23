＜注目銘柄＞＝川崎汽、高配当利回り魅力で仕込み時に ＜注目銘柄＞＝川崎汽、高配当利回り魅力で仕込み時に

川崎汽船<9107.T>をマークしておきたい。海運大手３社の一角で自動車船や食料・鉱石といったドライバルク船などで強みを持っている。２０１８年４月に事業統合したコンテナ船事業は、依然として足もとの市況は厳しいものの底入れが近いとの見方も浮上。また、自動車船は米国や欧州で需要が拡大傾向にある。２６年３月期は売上高が前期比６％減の９８４０億円、営業利益が同１６％減の８６０億円と減収減益見通しながら、これは株価には織り込み済み。２７年３月期は売上高、利益ともに回復トレンドに向かいそうだ。



同社株はＰＢＲが０．８倍前後で、５％台後半の高配当利回り（２６年３月期予想ベース）が魅力となっている。株式需給面でも程よく信用買い残の整理が進捗しており、２１００円近辺は中期スタンスで仕込み場と言えそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS