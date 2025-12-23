ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。

Vallerret「Alta Arctic Mitt」

1,265点目で「Vallerret」（ヴァレレット）というノルウェーのカメラグローブブランドの製品を紹介しましたが、本日はミットタイプです。

この「Alta Arctic Mitt」（Alta アークティックミット）は北極圏レベルの寒冷地での撮影のためにデザインされたオーバーミットということで、インナーグローブなどの上に重ねて装着するようです。

北極圏は夏に行ったことがありますが、冬は未体験です。いつか訪れてみたいノルウェーのロフォーテン諸島はやっぱり冬が良さそうなので、そのときはこのようなグローブがあったほうが安心でしょう。流氷撮影など冬の北海道でも活躍するかもしれません。

見るからに温かそうですが、ちょっと大げさな感じもします。カメラやレンズのほうが心配です。

販売価格は2万4,805円前後です。