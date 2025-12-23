「肥満外来」とは? 医学的アプローチで無理なく減量できるダイエット法【医師解説】

「ダイエットに大切なのは生活習慣を見直すこと」とよく耳にしますが、「具体的に、何を見直せばいいのか？」と、悩んでいる人も多いかもしれません。ここではダイエット治療のプロである肥満外来について。「中島内科クリニック」の中島先生に教えていただきました。

監修医師：

中島 茂（中島内科クリニック）

横浜市立大学医学部卒業。その後、藤沢市民病院、横浜市立大学医学部附属浦舟病院（現・横浜市立大学附属市民総合医療センター）内科部長、横須賀共済病院内科部長・栄養管理科部長を務める。2003年、神奈川県横須賀市に「中島内科クリニック」を開院。

編集部

「肥満外来」とは、どういったところですか？

中島先生

医療機関において医療や運動、栄養の専門家がダイエットを指導する外来を、肥満外来と言います。無理なく、効果的に減量が実現できるとして、現在、注目を集めています。

編集部

エステでおこなうダイエットなどと、どう違うのですか？

中島先生

一番大きな違いは、指導する人が医療などの専門家である点です。エビデンスに裏付けされた医学的なアプローチによってダイエットを指導するので無理なく、効率よくダイエットを実現できるのがエステなどとの違いです。

編集部

どんな人が治療の対象になるのですか？

中島先生

太っていることに悩んでいる人ならどなたでも対象になりますが、特におすすめなのは肥満や高度肥満の人です。日本における肥満や高度肥満の基準は、日本肥満学会の「肥満症診療ガイドライン2022」に則って診断され、BMI25～35未満の場合を「肥満」、35以上の場合を「高度肥満」と呼びます。肥満や高度肥満の人は糖尿病などを合併しやすいので、ダイエットによって効果的に減量を進める必要があります。

編集部

そのほかには、どんな人に肥満外来はおすすめですか？

中島先生

これまで自己流のダイエットを続けてきたけれど、いつも途中で失敗するという人にもおすすめです。また、「体重は減るものの、すぐにリバウンドしてしまう」という人も、ダイエットのやり方が間違っているのかもしれません。その場合も肥満外来で正しい減量方法を学ぶことをおすすめします。

※この記事はメディカルドックにて＜肥満が気になる人必見! 無理なく効率的にダイエットするコツを医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。