10時の日経平均は20円安の5万381円、アドテストが110.97円押し下げ 10時の日経平均は20円安の5万381円、アドテストが110.97円押し下げ

23日10時現在の日経平均株価は前日比20.43円（-0.04％）安の5万381.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1275、値下がりは279、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は110.97円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が32.09円、ＳＢＧ <9984>が16.04円、ファストリ <9983>が12.84円、住友電 <5802>が5.52円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を16.55円押し上げている。次いでリクルート <6098>が14.54円、ＴＤＫ <6762>が13.54円、コナミＧ <9766>が10.86円、豊田通商 <8015>が10.83円と続く。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は空運で、以下、その他金融、証券・商品、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、建設、ゴム製品が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

