2025年12月1日（月）から、『ルタオ新千歳空港店』にて、北海道ならではの素材を心ゆくまで堪能できるソフトクリーム『シメグラッセ 北海道産メロン』が販売されています。

食事の後にデザートで締めくくる“シメパフェ”文化が定着しつつある北海道。『ルタオ』では旅行の合間や、食事の後に、手軽に楽しめて北海道の思い出をさらに豊かにする、旅の締めくくりのデザートとして『シメグラッセ 北海道産メロン』を開発。

『シメグラッセ 北海道産メロン』は、サクサクのフィアンティーヌに、ミルキーでコクのあるジャージーミルクソフトを絞り、華やかな香りが広がるルタオオリジナルの赤肉メロンソースをトッピング。北海道産の赤肉メロンを使用したソースの芳醇な香りと、濃厚なミルクの甘みが絶妙にマッチし、深みのある味わいに仕立てられています。

ミルクソフトに付け合せるのは、『まああるブランシェール』。北海道産全粉乳を使用した甘さ控えめのホワイトチョコにフィアンティーヌとナッツを加えた、ミルクのコクとキャンディングナッツの香ばしさをお楽しみいただけるクランチチョコレートで、こちらも『ルタオ新千歳空港店』限定商品です。

『シメグラッセ 北海道産メロン』は、夜限定のテイクアウトスイーツ。お食事や旅のシメにぜひ味わってみてくださいね！

詳細情報

シメグラッセ 北海道産メロン

価格：760円

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

販売時間：17:00～20:00

販売場所：北海道千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル 2階 ルタオ新千歳空港店

北海道Likers編集部のひとこと

『ルタオ』ならではの贅沢な味わいを楽しむことができる『シメグラッセ 北海道産メロン』。

新千歳空港店でしか味わえない特別なソフトクリーム！ さらに販売されるのは17時から20時までの夜だけ！

旅の締めくくりに、ぜひこの特別なスイーツを味わってみてくださいね◎

