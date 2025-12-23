『ラヴィット！』強運決める「KISUKE」で波乱 宮舘涼太が大活躍も…“與那嶺”が話題さらう
23日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、「強運No.1決定戦KISUKE〜2025冬〜 1stステージ」を実施。思わぬ展開となった。
突破確率1.25％、進化した8つのスリル系運試しに挑戦する同企画。出場者たちをとりわけ苦しめたのが、2分の1の確率で、足つぼ師・與那嶺茂人氏が待ち受けている4つ目の難関「ウォールリフティングヨナミネ」だった。Snow Man宮舘涼太は、その難関を突破し、ゴールへの期待がかかったが、7つ目で惜しくも失敗となった。
與那嶺氏のステージで次々と脱落していたことを踏まえ「與那嶺さんが一番強運なのでは？」との声を受け、與那嶺氏が急きょ「KISUKE」に挑戦。川島明も「台本にはなかった。だって、一番持っているんだもん（笑）」と口にしていたが、その言葉通りに淡々とクリアしていく與那嶺氏だったが、6つ目の挑戦でコースアウトしてからの脱落という見事なオチをつけて、話題をさらっていた。
