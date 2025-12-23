2025年12月22日、韓国・聯合ニュースによると、人気グループ「BTS（防弾少年団）」のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）さんの自宅に侵入しようとした50代の日本人の女が立件された。

ソウル・龍山（ヨンサン）警察署は22日、住居侵入未遂の嫌疑で告訴された女を16日に立件し捜査中だと明らかにした。ストーキング処罰法違反の嫌疑も適用されている。女は先月12〜14日、ジョングクさんの住居のドアロックを解除しようと数回操作した疑いがもたれているが、韓国内に滞在していないため取り調べは行われていないという。

8月にジョングクさんの自宅駐車場に侵入した40代の韓国籍の女は住居侵入・ストーキング処罰法違反で10月に送検された。また、自宅に侵入しようとしたが未遂に終わった30代の中国人の女は起訴猶予処分となっている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「50代だって。息子くらいの年の子相手に情けない」「３カ国のおばさんたち、何をやってるんだか」「正気じゃないね」「中に入って何をする気だったのかね」「30代中国人、40代韓国人と来て50代日本人。次はどこの国の60代だ？」「アイドルも大変だね」など、あきれ声のコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）