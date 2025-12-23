僕青から卒業の持永真奈、集大成のグラビア披露 「ブルーのドレスにこだわった」理由を明かす
23日発売の『アップトゥボーイ Vol.358』（ワニブックス）では、2025年で同誌のグラビアに最も多い人数が登場したアイドルグループ「僕が見たかった青空」を特集。今回はグループから卒業する持永真奈の誌面カットと、本誌のコメントより抜粋が公開された。
【表紙カット】オトナっぽく…真っ赤なドレスに身を包んだ僕青メンバー
表紙を飾るのは、金澤亜美、杉浦英恋、八木仁愛の3人。今年発売された3枚のシングルでメインメンバーを担当した3人が集結した。年末ということで真っ赤なドレスに身を包んだ、少しオトナっぽい表情に注目だ。
巻頭20ページのグラビアでは、それぞれがメインメンバーを務めたシングルのアートワークから着想したミニソログラビアも併せて収録。そして、インタビューは敢えて1人ずつじっくりと、それぞれにとっての2025年について聞いた。
続いてのグラビアには今年末でグループから卒業する持永真奈が登場。僕青として、アイドルとしての集大成を感じさせる、青のロングドレスで撮影した写真と、普段着に近いような衣装で街中を散歩する、飾らない笑顔での写真が交錯する、最後に相応しい8ページとなっている。
さらに、塩釜菜那と柳堀花怜の2人も誌面に登場。デビュー当初からリーダーとしてグループをまとめてきた塩釜と、今春から副リーダーとしてリーダーをサポートする役割を担った柳堀。グループ愛、そしてメンバー愛が誰よりも強い2人が、今年の“僕青×アップトゥボーイ”グラビアを振り返った。各グラビアの未公開カットから2人が気に入った写真を選びつつ、それぞれのメンバーにとっての2025年を、2人の視点から振り返る、10ページの座談会となっている。
■持永真奈（僕が見たかった青空）コメント抜粋
“今回の撮影はこれまで頑張ったご褒美のようなもの”と編集部の方はおっしゃって下さいましたけど、それも「僕が見たかった青空」というグループがあったからこそのお話だと思って。それにこのグループで活動するようになって、青色が好きになったんです。その気持ちを大切にしたいと思って、ブルーのドレスにこだわりました。僕青の持永真奈を応援して下さってありがとうございます。応援して下さる皆さんのお陰ですごく成長できましたし、皆さんが私を本当の意味でのアイドルにして下さいました。『アップトゥボーイ』さんで初めてソログラビアをさせて頂いたときもファンの皆さんが自分のことのように喜んで下さって。このグラビアの感想も聞かせてくれたらうれしいです。残りの時間は僅かですが、たくさんの思い出を作れたらいいなと思っています。
【表紙カット】オトナっぽく…真っ赤なドレスに身を包んだ僕青メンバー
表紙を飾るのは、金澤亜美、杉浦英恋、八木仁愛の3人。今年発売された3枚のシングルでメインメンバーを担当した3人が集結した。年末ということで真っ赤なドレスに身を包んだ、少しオトナっぽい表情に注目だ。
続いてのグラビアには今年末でグループから卒業する持永真奈が登場。僕青として、アイドルとしての集大成を感じさせる、青のロングドレスで撮影した写真と、普段着に近いような衣装で街中を散歩する、飾らない笑顔での写真が交錯する、最後に相応しい8ページとなっている。
さらに、塩釜菜那と柳堀花怜の2人も誌面に登場。デビュー当初からリーダーとしてグループをまとめてきた塩釜と、今春から副リーダーとしてリーダーをサポートする役割を担った柳堀。グループ愛、そしてメンバー愛が誰よりも強い2人が、今年の“僕青×アップトゥボーイ”グラビアを振り返った。各グラビアの未公開カットから2人が気に入った写真を選びつつ、それぞれのメンバーにとっての2025年を、2人の視点から振り返る、10ページの座談会となっている。
■持永真奈（僕が見たかった青空）コメント抜粋
“今回の撮影はこれまで頑張ったご褒美のようなもの”と編集部の方はおっしゃって下さいましたけど、それも「僕が見たかった青空」というグループがあったからこそのお話だと思って。それにこのグループで活動するようになって、青色が好きになったんです。その気持ちを大切にしたいと思って、ブルーのドレスにこだわりました。僕青の持永真奈を応援して下さってありがとうございます。応援して下さる皆さんのお陰ですごく成長できましたし、皆さんが私を本当の意味でのアイドルにして下さいました。『アップトゥボーイ』さんで初めてソログラビアをさせて頂いたときもファンの皆さんが自分のことのように喜んで下さって。このグラビアの感想も聞かせてくれたらうれしいです。残りの時間は僅かですが、たくさんの思い出を作れたらいいなと思っています。