正月の『千原ジュニアの座王』全国ネット特番 審査委員長＆プレイヤー発表…賞レース王者＆ファイナリストずらり【一覧】
お笑い芸人・千原ジュニアがMCを務める特別番組『笑いの総合格闘技！千原ジュニアの座王 新春SP』が、来年1月2日夜にカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送されることが決まった。審査委員長、プレイヤーが発表された。
【番組カット多数】『座王』新春SP お笑い賞レース王者＆ファイナリストがボケまくり
『座王』は、漫才やコント、ピン芸などの作り込んだネタではなくショートネタを競い合う、いわば“笑いの総合格闘技”。芸人たちが「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題であいつだったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露し、2人のうちどちらが面白いかを、審査委員長が判定。最後まで勝ち残った者が“新年初座王”に輝く。
新年1回目となる審査委員長は、『座王』初登場となるくりぃむしちゅー・有田哲平が務める。
プレイヤーには、お笑い4大賞レース『M-1グランプリ』『キングオブコント』『R-1グランプリ』『THE W』の王者やファイナリストら、豪華メンバー24人が勢ぞろい。AグループとBグループに分かれて、グループ勝ち抜き方式で争う。
■千原ジュニア&有田哲平コメント全文
――初めての審査をご自身で振り返っていかがでしょうか。
有田：こっち（のネタが）好きとかあっちが好きとか決定的なものがあるまで勝敗を出さないようにしようって決めていたんですけど、本当にドローになってしまいますね。自分の好きなお笑いが広いのか狭いのか分からなくなりました。
――ジュニアさん今大会の全体の雰囲気いかがでしたか。
ジュニア：この長時間収録で一切だれることなく、ずっと同じような結構張り詰めた感じでやっていて、撮れ高がたくさんありました。新春スペシャル特別編が絶対にあります。
有田：いやいや、ないとだめでしょ！だって、めちゃめちゃ連続で戦っているやつもありますからね。
ジュニア：（本編には）全部入らへんから。
有田：オンエアはパッと短くなりますもんね。その間結構緊迫感ありましたよ。
――番組全体の雰囲気はいかがでしたか。
有田：僕は今回（生で座王を見るのは）初めてでした。オンエアだと本当にテンポよく、トントントンと芸人が天才かのように次々ネタを繰り出していく感じにしか見えなかったんです。だけど、やっぱりこっち（スタジオ）では、悪戦苦闘しているっていうか、汗をかいていた人もたくさんいたし、ジャッジを決めかねる戦いもたくさんありました。やっぱり生で（スタジオに）来るのがいいですね。だから、去年の武道館みたいにライブがあるなら見に行きたいです。
――この収録で楽しみにしていたこととかありますか。
有田：一緒に番組もやっている、東京で結構会っているベテラン勢もちょこちょこいたので。
例えば、カカロニ 栗谷とかどのぐらい大阪の方で頑張ってくれているのかっていうのは楽しみにはしてたんすけどね（笑）。
ジュニア：惜しいやつを、みたいな言い方すなって。
有田：結果はご覧ください！
――収録で印象に残った戦いはありましたか？
ジュニア：それはこの人（有田）の鬼のジャッジ。プラス、新春SPならではの豪華な人を使った【大喜利】、あれはなかなか新春SPじゃないとできないなという感じがします。
有田：何でそうなったのかは分からないですけど、やっぱり【ふすま】の戦いは面白かったですね。長かった記憶があります。
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
ジュニア：私はこっちの方が面白いとか、僕はこっちだと思ったとか色々あるでしょうけど、流れがあるからね。本当にドローが続く中で、ちょっとこっちのプレイヤーの方が優勢かな、と思っていたのが、1発のネタで変わることもある。そんな奥行きなんかも想像してもらいながら見ていただいたら非常に楽しめるんじゃないかと思います。
有田：絶対見ていただいて、それで面白いと思ってもう１回TVerで見ないとだめですね。僕も学びますので、今回学びましたいろいろと。審査委員長の方でまた呼んでください！プレイヤーはちょっと（笑）。
■タイトル『笑いの総合格闘技！千原ジュニアの座王 新春SP』
放送日時 1月2日（金）午後10時〜11時30分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演
MC：千原ジュニア
アシスタント：竹上萌奈（カンテレアナウンサー)
審査委員長： くりぃむしちゅー 有田哲平
プレイヤー：
Aグループ
野性爆弾 くっきー！
錦鯉 長谷川雅紀
鳥居みゆき
R藤本
ヤーレンズ 出井隼之介
ロングコートダディ 堂前透
マユリカ（阪本・中谷）
ママタルト 檜原洋平
さや香 新山
紅しょうが 熊元プロレス
カカロニ 栗谷
Bグループ
笑い飯 西田幸治
水田信二
モグライダー 芝大輔
や団 ロングサイズ伊藤
アインシュタイン 稲田直樹
ルシファー吉岡
セルライトスパ 大須賀健剛
コロコロチキチキペッパーズ ナダル
真空ジェシカ ガク
カベポスター 永見大吾
吉住
ぱーてぃーちゃん 信子
