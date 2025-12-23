こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマートウォッチほどかさばらず、指輪のように装着するだけで、体の状態を可視化できる「スマートリング」が注目を集めています。しかし、センサーの精度やサイズの快適さなど気になる点も多いですよね。

そこで今回は、指にはめるだけで、睡眠、心拍数、体表温、活動量などをモニタリングできる、Oura（オーラ）のスマートリング「Oura Ring 4」をご紹介します。

着けるだけでOK！24時間、体の状態をモニタリング

「Oura Ring 4」は、指輪型のウェアラブルデバイス。センサーは埋め込み型なので、着用時に気になることもありません。

また、新しいSmart Sensing技術を搭載し、精度、パーソナライゼーション、バッテリー持続時間がさらに向上。

指にはめておくだけなので、24時間つけっぱなしでも違和感が少なく、就寝時でも装着感は快適。データは専用アプリに統合され、「睡眠スコア」「アクティビティスコア」「コンディションスコア」といった形で可視化されます。

そのため、一目で自分のコンディションを把握することが可能です。

毎日の充電不要。画面レスのストレスフリーさも魅力

「Oura Ring 4」の大きな強みのひとつは、最長で約8日間のバッテリー寿命。 そのため、毎晩のように充電ケーブルを探す煩わしさがなく、週末の旅行など長時間の外出時にも安心です。

本体はフルチタン製のデザインで軽量化され、以前のモデルにあった内部の突起もなくなり、まるでジュエリーのような滑らかな装着感に仕上がっています。また、耐久性にすぐれ、最大100mの防水性能を備えているので、手洗いやシャワー、スポーツ時も外す必要はありません。

リングサイズは4〜15までの12種類から選べ、専用のサイジングキットで事前に指のサイズを確認できるため、「せっかく買ったのに合わない」というトラブルを防げます。

加えて、時計やスマートウォッチにありがちな画面表示・通知機能は省かれており、“画面レス”で自然に体の状態をモニタリングできるのも、仕事やプライベートで集中したい人には大きなメリットです。

「Oura Ring 4」は、指にはめるだけで睡眠、心拍数、体表温、活動量などをモニタリングし、週に一度程度の充電でOK、しかも装着感はジュエリーのように自然。日常の体の管理をストレスなく続けたい人にぴったりのスマートリングです。

