オフィスや学校、ジムでマイボトルを使う人が増える中、「席を離れている間に中身を触られないか」「似たようなボトルと間違えられないか」という不安を感じる声が増えています。

そんな悩みを解決するのが、指紋認証ロック機能を搭載した次世代スマートボトル「c-mon（シーモン）」。

登録した指紋でしか開けられない安全設計は、マイボトルのセキュリティの「新しい答え」。もう、あなたの大切な飲み物の安心を誰にも邪魔されません。

鍵は「指紋」！もう誰にも触らせない安心ロック

登録した指紋以外では開けることができない安全設計により、職場や学校での誤飲やいたずら対策として開発された「c-mon（シーモン）」。

片手でタッチするだけで自動オープンする使いやすさも特長です。バッグの中でうっかりフタが開いて中身がこぼれる心配や、子どものいたずらによる事故も防げます。

似たようなボトルが並ぶジムのロッカールームでも、見た目だけでなく指紋認証で確実に自分のボトルを識別。日常の小さなストレスから解放される、新しいマイボトル体験を提供してくれますよ。

スポーツドリンクもOK。一年中使えるタフな相棒

「c-mon（シーモン）」は耐食性に優れたSUS316ステンレスを採用し、塩分を含むスポーツドリンクも安心して入れられる設計。500mlの容量で、日常使いにちょうどいいサイズ感です。

保温・保冷に優れた真空断熱構造により、季節を問わず快適に使用可能。フタの誤作動による液漏れを防ぐ設計で、携帯性も抜群です。

シアーブラック、バニラホワイト、ペールピンク、ミッドナイトネイビーの4色展開で、自分の好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

幅7.2cm×高さ22.7cmのコンパクトサイズで、バッグにもすっきり収まります。

デスクでもジムでも、プライバシーを守る新発想

オフィスのデスク、ジムのロッカー、カフェのテーブルなど、様々なシーンでボトルの中身のプライバシーを守る「c-mon（シーモン）」。

指紋ロック機能により、たとえ周囲に人がいても開けられるのは登録者だけ。「気づかないうちに誰かが開けていたら…？」という無意識の不安から解放され、周囲を気にせずマイボトルをスマートに使える自由さが手に入ります。

「これがあってよかった」と思える日常にちょうどいい使いやすさで、新しいマイボトルライフの始まりです。

