今季二桁勝利を達成した投手は、セ・パあわせて14人。そのうち外国人投手の二桁勝利はソフトバンク・モイネロの12勝、DeNA・ジャクソンの10勝の2人だった。00年代にはバンチ、パウエル、グライシンガー、10年代にはホールトン、メッセンジャーといった助っ人投手たちが最多勝を受賞したが、20年以降外国人投手の最多勝受賞者はいない。ここでは、各球団最後の二桁勝利を達成した助っ人外国人を見ていきたい。

西武は22年にエンスが10勝をマークしたが、各球団2020年代に二桁勝利を達成した外国人投手が少なく、最後の助っ人外国人2桁勝利は阪神、巨人、中日、広島、ヤクルト、日本ハム、ロッテが2010年代後半だった。

そんな中で、金子千尋、山本由伸といった球界を代表するエースを輩出したオリックスは最後に2桁勝利を達成した外国人は2006年のデイビー。楽天は岩隈久志、田中将大、則本昂大といったエースがいたが、05年に球団が誕生してから二桁勝利を達成した外国人投手がいない。

【各球団最後の助っ人外国人の二桁勝利】

▼阪神

11勝 メッセンジャー（2018年）

▼DeNA

10 ジャクソン（2025年）

▼巨人

14 マイコラス（2017年）

▼中日

13 ガルシア（2018年）

▼広島

11 ジョンソン（2019年）

▼ヤクルト

10勝 ブキャナン（2018年）

▼ソフトバンク

12 モイネロ（2025年）

▼日本ハム

10 マルティネス（2018年）

▼オリックス

10 デイビー（2006年）

▼楽天

該当者なし

▼西武

10 エンス（2022年）

▼ロッテ

13 ボルシンガー（2018年）