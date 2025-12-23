「週3で同じボトムス」の人へ！【ユニクロ】40・50代の即戦力♡「優秀ボトムス」

忙しい毎日、気づけば週の半分は同じボトムスを穿いてる……そんなコーデのマンネリ化が気になったら、新しいアイテムを迎えるチャンス！ 編集部はミドル世代が取り入れやすいアイテムをリサーチしました。即戦力を重視するなら【ユニクロ】のボトムスが頼りになりそう！ 今回ご紹介するアイテムは気負わず使いやすく、こなれた雰囲気も演出してくれる「優秀ボトムス」。今季のヘビロテ候補として、ぜひチェックしてみて。

今っぽさ満点のカーブシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ワイドすぎない絶妙なゆるさが魅力のバギージーンズ。脚のラインを拾いにくいカーブシルエットが魅力で、サマ見えが狙える1本です。ジーンズなのにカジュアルに寄りすぎず、大人女性の着こなしにしっくりマッチしそう。きれいめトップスと組み合わせて、程よいカジュアルダウンを楽しんでみて。

上品見え ＆ 楽ちんを両立できそうなスカート

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」\1,990（税込・セール価格）

スウェット素材なのに上品見えが狙える、大人世代にぴったりなナロースカート。すっと落ちる縦ラインが魅力で、カジュアルな着こなしに洗練された雰囲気をプラスできそう。ゆったりトップスとの相性もよく、シンプルなワンツーコーデでもこなれ感たっぷりに楽しめそうなのがポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M