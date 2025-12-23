不倫 → 妻に大ケガをさせた夫。見舞いもナシ。離婚を決意した私に「何様なの！」義母が逆ギレしてきて
筆者の友人・K代は3歳年下の夫・小学生の息子と3人で暮らしていました。K代の夫は出産後から何度か女性問題を起こしたことがあるのですが、K代はあきらめて生活していたそうです。そんなK代がある日、離婚を決意するのですが……。
DV
私の夫は、息子の出産後からどうやら不倫関係にある女性がいるようでした。
息子が小学校へ上がる頃になると、家に帰ってこないことも増えたのです。
そんなある日。
私が見るに見かねて帰宅した夫を問い詰めると、夫は逆ギレ！
ついに手をあげ、私は、顔に全治数ヶ月と診断される大ケガを負ってしまいました。
入院・手術をすることになった私は、実家の両親に息子の面倒を見てもらうように連絡。
事情を知った両親からは、離婚をすすめられたのです。
義実家
私は2週間ほど入院していましたが、夫が見舞いに来ることはありませんでした。
退院後、私は離婚を決意。
その頃の夫はほとんど家に帰ってこなかったため、義実家へ出向き、離婚の意思を伝えることにしたのです。
義両親は私の顔のケガを見てとても驚いていましたが、事情を説明し、離婚をしたいと伝えると義母は夫の味方をしました。
「あの子がそんなことするはずがない」
「あなたが悪いことをしたんじゃないの？」
「帰ってきたくないような家だったんでしょ」
などと言い出したのです。