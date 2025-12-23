公式SNSで発表

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は、21日に閉幕。大会から一夜明け、アイスダンス4位だった紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組に朗報が舞い込んだ。

フィギュアファンを歓喜させた。西山をはじめ、全日本選手権で優勝した男子シングルの鍵山優真らをサポートするオリエンタルバイオは公式Xで「全日本選手権から紀平梨花選手にオリエンタルバイオもサポートさせて頂くことになりました！」と発表した。

投稿には全日本選手権フリー競技後のカップルの写真を公開。「2人の美しい演技に引き込まれました “来年はもっと高い位置を目指します！！”もっともっと高い目標を持って挑戦する“りかしん”を今後もサポートしてまいります！」ともつづった。

この一報に、X上では「オリエンタルバイオ様、西山真瑚選手に加え、紀平梨花選手もサポートありがとうございます」「わぁ！オリエンタルバイオさんありがとうございます！」「りかしんサポートをどうぞよろしくお願いします」といった声が並んでいた。

紀平・西山組は、21日のフリーダンスで、自己ベストの86.97点をマーク。合計も自己ベストの144.41点で4位に入った。アイスダンスは吉田唄菜・森田真沙也（木下アカデミー）組が合計172.29点で優勝。団体戦メンバーとしてミラノ切符を獲得した。



