講談社「ディズニーファン」2026年2月号が2025年12月25日に発売！

編集部オリジナルのカレンダーが付いた特大号として、2026年の東京ディズニーリゾート情報の数々が掲載されています

講談社「ディズニーファン」2026年2月号

価格：1,400円(税込)

発売日：2025年12月25日

販売場所：Amazon などのWEB書店、全国書店など

付録：Disney FANカレンダー2026、オリジナルポストカード

2026年に向けた最新のディズニー情報が満載の月刊「ディズニーファン」2月号。

冬の東京ディズニーリゾートのスペシャルイベントや新しいステージショーなどの最新情報をはじめ、豪華なとじ込み企画とプレゼント企画がもりだくさん！

東京ディズニーリゾートのパークチケット＆グッズのプレゼント企画も見逃せません。

特別付録「Disney FANカレンダー2026」

スペシャルとじ込み企画は、毎年恒例の「Disney FANカレンダー2026」。

東京ディズニーリゾートの美しい写真を中心に、編集部が制作したオリジナルカレンダーです。

2026年にアニバーサリーを迎えるディズニー映画やキャラクターの情報も掲載されています。

特別付録「オリジナルポストカード」

東京ディズニーシーでのスペシャルイベント“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”のデコレーションをデザインした、編集部オリジナルポストカードも4枚付属。

今号だけの特別なアイテムです。

巻頭特集「ミニーのファンダーランド」

東京ディズニーランドでは1月14日（水）から、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第5弾「ミニーのファンダーランド」がスタート。

エンターテイメントプログラム、メニュー、グッズなど、直前情報をたっぷりと紹介。

また、このイベントをテーマにしたディズニーホテルの客室とメニューの情報も詳しく掲載されています。

東京ディズニーシー25周年＆新ショー情報

東京ディズニーシーからは、25周年への期待高まる最新情報。

2026年の東京ディズニーシー25周年の衣装を身に着けたキャラクターたちや、1月に始まる新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の情報を中心に、「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」などの最新情報が紹介されています。

ダッフィー＆フレンズ情報

3月19日（木）まで開催中の「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」もいよいよフィナーレ。

1月8日（木）から販売開始予定の「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」のグッズ、メニュー、ディズニーリゾートライン、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのメニュー情報など掲載されています。

ディズニーストーリービヨンド 第3弾

東京ディズニーシーでは、「ディズニーストーリービヨンド」第3弾が1月14日（水）からスタート。

パラッツォ・カナルを舞台にした青年カルロの物語と連動したグッズやメニュー情報を掲載。

2026年への期待が高まるディズニー情報がたっぷりと詰まった一冊。

講談社「ディズニーファン」2026年2月号の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルカレンダー付き特大号！講談社「ディズニーファン」2026年2月号 appeared first on Dtimes.