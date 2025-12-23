オリジナルカレンダー付き特大号！講談社「ディズニーファン」2026年2月号
講談社「ディズニーファン」2026年2月号が2025年12月25日に発売！
編集部オリジナルのカレンダーが付いた特大号として、2026年の東京ディズニーリゾート情報の数々が掲載されています
講談社「ディズニーファン」2026年2月号
価格：1,400円(税込)
発売日：2025年12月25日
販売場所：Amazon などのWEB書店、全国書店など
付録：Disney FANカレンダー2026、オリジナルポストカード
2026年に向けた最新のディズニー情報が満載の月刊「ディズニーファン」2月号。
冬の東京ディズニーリゾートのスペシャルイベントや新しいステージショーなどの最新情報をはじめ、豪華なとじ込み企画とプレゼント企画がもりだくさん！
東京ディズニーリゾートのパークチケット＆グッズのプレゼント企画も見逃せません。
特別付録「Disney FANカレンダー2026」
スペシャルとじ込み企画は、毎年恒例の「Disney FANカレンダー2026」。
東京ディズニーリゾートの美しい写真を中心に、編集部が制作したオリジナルカレンダーです。
2026年にアニバーサリーを迎えるディズニー映画やキャラクターの情報も掲載されています。
特別付録「オリジナルポストカード」
東京ディズニーシーでのスペシャルイベント“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”のデコレーションをデザインした、編集部オリジナルポストカードも4枚付属。
今号だけの特別なアイテムです。
巻頭特集「ミニーのファンダーランド」
東京ディズニーランドでは1月14日（水）から、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第5弾「ミニーのファンダーランド」がスタート。
エンターテイメントプログラム、メニュー、グッズなど、直前情報をたっぷりと紹介。
また、このイベントをテーマにしたディズニーホテルの客室とメニューの情報も詳しく掲載されています。
東京ディズニーシー25周年＆新ショー情報
東京ディズニーシーからは、25周年への期待高まる最新情報。
2026年の東京ディズニーシー25周年の衣装を身に着けたキャラクターたちや、1月に始まる新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の情報を中心に、「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」などの最新情報が紹介されています。
ダッフィー＆フレンズ情報
3月19日（木）まで開催中の「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」もいよいよフィナーレ。
1月8日（木）から販売開始予定の「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」のグッズ、メニュー、ディズニーリゾートライン、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのメニュー情報など掲載されています。
ディズニーストーリービヨンド 第3弾
東京ディズニーシーでは、「ディズニーストーリービヨンド」第3弾が1月14日（水）からスタート。
パラッツォ・カナルを舞台にした青年カルロの物語と連動したグッズやメニュー情報を掲載。
2026年への期待が高まるディズニー情報がたっぷりと詰まった一冊。
講談社「ディズニーファン」2026年2月号の紹介でした。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post オリジナルカレンダー付き特大号！講談社「ディズニーファン」2026年2月号 appeared first on Dtimes.