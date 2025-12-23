ジャズピアニスト高木里代子（41）が22日までにインスタグラムを更新。ミニワンピース姿を披露した。

高木は「昨日おとといは、名古屋ケニーズで2daysライブ。どちらもご予約で完売とゆう有り難い大盛況。二日間、沢山のご来場ありがとうございました!」とライブ開催を報告し、来場者へ感謝を伝えた。

続けて「新しい発見もありとても楽しい一夜でした」と感想をつづり、当日の様子を写真で投稿。高木は胸元が大きくV字に開いたミニワンピースを着用。豊満なバストと抜群の美脚をあらわにしている。

この投稿にフォロワーからは「すごい色っぽい」「ダイナマイトセクシー」「美しすぎる〜」とコメントが寄せられている。

高木は東京都出身の高木は4歳からピアノを始め、慶大環境情報学部を卒業。その後、ピアニストとして活躍の場を広げ、22年1月から「THE TIME,」のレギュラーピアニストとして出演し、24年12月に卒業した。SNSでは、ミニスカや肌をあらわにしたセクシーな衣装の写真を披露していることで、人気を得ている。SNSのコメント欄には「鍵盤界の峰不二子」などと書き込まれることもある