目には目を、歯には歯を。ならばイケメンを倒そうと思えば、イケメンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、TEAM雷電・本田朋広（連盟）とU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が対戦。イケメン雀士として知られる2人が、激しい火花を散らすシーンに、ファンが盛り上がった。

【映像】火花散るイケメン対決！本田が鈴木優に満貫を食らわせたシーン

「役満プリンス」と呼ばれる本田と、「戦闘民族」の異名を持つ鈴木優。どちらも雀力を高く評価されつつ、その甘いマスクでファンを魅了する選手でもある。2人とも、性格的には、少し抜けた部分があるという共通点もあり、オフ時期には2人揃った仕事のオファーも多く舞い込んでくる。

卓を離れれば仲良く話すが、どちらも攻撃主体だけに卓上ではバチバチ。また過去の成績では本田が勝ち越しており「鈴木優キラー」という印象も定着してきている。まさにキラーぶりを出してきたのが東3局1本場だ。

2万9900点持ちのトップ目だった鈴木優がまずまずといった配牌をもらったところ、2万6900点持ちで2着目の本田も2面子完成、赤牌も1枚というチャンス配牌を得た。どちらも激しく競り合うように手を育てていくと、先手を取ったのは鈴木優。8巡目にカン6筒待ちでタンヤオ・ドラが確定しているリーチを打った。

ところが直後、下家のKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がラスト1枚だった6筒を引いてしまい、鈴木優は即座に純カラ状態に。そして10巡目、本田が7筒を引き五・八万待ちでテンパイ。平和・赤が見えているリーチを宣言した。

山には残り3枚。本田が圧倒的有利に中、14巡目に鈴木優からドラの八万がツモ切られて本田がロン。リーチ・平和・赤・ドラの8000点（＋300点、供託1000点）を得た。本田による鈴木優キラー発揮といったシーンに、ファンも大盛り上がり。「きたあああ！！！！」「雷電優勝」といったものから「相性がよろしいからね」「イケメン対決やなぁ」「優の天敵やな本田」と2人の相性に関する声も多かった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

