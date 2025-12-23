源泉の水位低下が問題となった佐賀県嬉野市の嬉野温泉で、源泉の水位が１０月の月平均で昨年より約３メートル回復したことがわかった。

節湯対策が奏功しており、市は今年度中にも、源泉のくみ上げ量などのルール作りを検討している。（立山芽衣）

「日本三大美肌の湯」として知られる嬉野温泉は、２０２２年９月の西九州新幹線開業で新駅「嬉野温泉駅」が設置され、観光客が増加した。市によると、２４年の観光客数は、データが残る００年以降で最多の２４３万人だった。くみ上げる湯量が増え、市所有の源泉の水位は今年１月、月平均で２０年１月と比べて約８メートル低くなった。

２９の旅館・ホテルでつくる嬉野温泉旅館組合は今年１月から、深夜帯に客室の温泉を出しっ放しにしないように利用客に呼びかけ、旅館によって一時、日帰り入浴を取りやめるなど対策を講じた。市の源泉水位は、１０月の月平均で、昨年より約３メートル上昇。１１月も昨年より水位が高い状況が続いた。

市は、源泉保護のためのルール作りを検討している。対象は、市を含めた市内１２の源泉所有者で、１日の最大くみ上げ量は、嬉野温泉全体で適正とされている２５００トンを目安としたい考えだ。

公益財団法人中央温泉研究所（東京）の大塚晃弘・統括主任研究員によると、嬉野温泉は地下で一つの湯だまりとなっていて、１か所で大幅にくみ上げれば他の源泉にも影響するという。大塚統括主任研究員は「源泉所有者だけでなく、旅館も温泉の使い方を考えれば、資源保全の意識は高まる」と指摘している。