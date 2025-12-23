波瑠＆高杉真宙、結婚を発表「これからの人生を共に歩んでいきたい」 祝福続々
俳優の波瑠と高杉真宙が23日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。
波瑠と高杉真宙
2人は連名の文書を投稿。「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
続けて、「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」とし、「今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
波瑠はウエディングドレス姿と白無垢姿の写真も公開。なお、2人は2023年にフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した。
2人の投稿に、「波瑠ちゃん真宙くんおめでとう」「ご結婚おめでとうございます」「どうか末永くお幸せに」「大好きなおふたりが、現実でもご夫婦になるなんてとても嬉しいです！」などと祝福の声が続々と寄せられている。
