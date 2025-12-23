30種のティーバッグで心と体をリフレッシュ！ルピシア「アンポーズ」新発売

忙しい現代人に贈る、心癒されるひと休みの時間。2026年3月6日（金）に発売されるルピシアの「ブック オブ ティー・アンポーズ」では、30種類のティーバッグが楽しめる特別なティーセットが登場します。書店やルピシアの店舗、オンラインショップでも手に入るこの商品は、心を落ち着ける豊かな時間を提供することをコンセプトにしたアイテム。忙しい毎日の中でひと息つきたくなる贈り物です♡

「ブック オブ ティー・アンポーズ」の魅力とは？



「ブック オブ ティー・アンポーズ」は、ルピシアの人気シリーズ第28弾で、30種類のティーバッグが一堂に集まった豪華なセット。

忙しい現代人にぴったりの、心を整える一杯を提案してくれます。紅茶、緑茶、ルイボス、ハーブティーまでバリエーション豊かなラインナップが揃い、朝から夜まで、シーンに合わせて楽しめます。

さらに、パッケージにはシチュエーションごとのイラストが描かれており、視覚でも楽しめるのがポイント！手軽に贅沢なお茶時間を提供してくれます。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

贈り物にぴったり！「アンポーズ」の魅力的なパッケージ



このセットの魅力は、お茶だけではありません。美しい本の装丁をイメージしたパッケージは、まるで一冊の本のよう。ギフトとしても大変好評で、春の贈り物に最適です。

卒業・入学・就職祝いはもちろん、母の日やホワイトデーにもぴったり。特に、「アンポーズ」という副題に込められた“ひと休み”というテーマは、大切な人への思いやりを表現しています。

上質なデザインと心温まるストーリーが、贈る相手を笑顔にしてくれることでしょう。

30種類のお茶で贅沢なひとときを



「ブック オブ ティー・アンポーズ」には、ノンカフェインのハーブティーから季節限定のお茶まで、多彩なお茶が詰め込まれています。

例えば、ミルクティーにぴったりなアッサムやセイロンティー、フレーバードティーのグレープフルーツやアールグレイはもちろん、ピーチメルバやスウィートドリームスのようなハーブティーまで。

その日の気分に合わせて選べます。ティーバッグだから手軽に美味しいお茶を淹れることができ、心と体をリフレッシュさせてくれる至福のひとときを演出します♪

贈り物にも自分へのご褒美にも「アンポーズ」を♪



ルピシアの「ブック オブ ティー・アンポーズ」は、30種類の豊富なお茶を楽しめるだけでなく、心癒されるショートストーリーと美しいパッケージが魅力のティーセット。

贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったりで、大切な人にひと休みの時間を贈ることができます。2026年3月6日（金）の発売日をお楽しみに♡

また、数量限定のため、早めに予約するのがおすすめです。心温まるティータイムを、お楽しみください♪