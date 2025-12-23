長期休みに行きたいと思う「大阪府の温泉地」ランキング！ 2位「箕面温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
いよいよ年末年始の足音が聞こえ始め、家族や親戚と過ごす冬休みの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。穏やかな時間が流れるエリアで、心まで温まるようなひとときを過ごせる場所が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「大阪府の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「以前行ったことがあるが、すごく気持ちよかったから」（30代女性／大阪府）、「自然の中でゆっくりできると聞いており、都会の近くとは思えない落ち着いた雰囲気に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「自然に囲まれた落ち着いた環境で、アクセスもしやすいため長期休みにゆっくり過ごせそうだと感じて選びました」（30代女性／秋田県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「秘境感があって、隠れ家的雰囲気もある温泉です。リラックスできそうで行きたいです」（50代女性／広島県）、「聞いたことのある名前の温泉であり、大阪の温泉にあまり行ったことがないのでまずはここに行ってみたい」（10代男性／新潟県）、「中心部から近すぎず、遠すぎない場所にあるため、温泉につかった後どこでも行けそうだから」（20代女性／宮崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「大阪府の温泉地」を紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：箕面温泉／92票2位は「箕面温泉」でした。箕面市に位置する箕面温泉は、自然豊かな渓谷に囲まれた名湯です。紅葉の名所として知られ、秋には赤く色づく山々が美しい景観を作り出します。市街地からもアクセスが良く、日帰りでも気軽に訪れることができる点も魅力です。
回答者からは「以前行ったことがあるが、すごく気持ちよかったから」（30代女性／大阪府）、「自然の中でゆっくりできると聞いており、都会の近くとは思えない落ち着いた雰囲気に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「自然に囲まれた落ち着いた環境で、アクセスもしやすいため長期休みにゆっくり過ごせそうだと感じて選びました」（30代女性／秋田県）などのコメントがありました。
1位：犬鳴山温泉／100票1位は「犬鳴山温泉」でした。泉佐野市にある犬鳴山温泉は、修験道の霊場・犬鳴山のふもとに位置する歴史ある温泉地です。自然に囲まれた静かな環境と、神秘的な雰囲気が魅力で、心身ともにリフレッシュできるスポットとして人気を集めています。
回答者のコメントを見ると「秘境感があって、隠れ家的雰囲気もある温泉です。リラックスできそうで行きたいです」（50代女性／広島県）、「聞いたことのある名前の温泉であり、大阪の温泉にあまり行ったことがないのでまずはここに行ってみたい」（10代男性／新潟県）、「中心部から近すぎず、遠すぎない場所にあるため、温泉につかった後どこでも行けそうだから」（20代女性／宮崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)