女優森山未唯（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。22日発売の「週刊プレイボーイ」の掲載を告知した。

森山は「本日12月22日(月)発売の #週刊プレイボーイ に掲載されています デジタル写真集『My Dear Girl』も発売中なので絶対チェックしてね！！」と告知し、水色のビキニ姿やランジェリーショットを公開。「そして！2026年1月12日！ 初のデジタル写真集サイン会も開催決定です 続報はお待ちください プール楽しかった」と締めくくった。

森山の投稿に対し「これは"あの人"も必携の一冊！」「雰囲気が全然違ってすごくいい 色っぽいし大人っぽい」「かわいすぎるし透明感がハンパないです」「既婚の津田さんがメロメロになるのもわかるくらい、ほんとかわいい」などと書き込まれていた。

森山はTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の名物企画「名探偵津田」に常連女優として活躍。17日に放送された「名探偵津田 90分SP」にも出演中。

同シリーズはお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して活躍する名物企画。今放送は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編。津田は謎解きの舞台である群馬県館林市に向かった。謎解きのヒントと思われる金庫を開くため、タイムマシンに乗って100年前にタイムスリップ。その100年前の世界に森山扮（ふん）する理花が登場した。

森山は前作第3話では、前の事件で殺されてしまった「戸隠の大学生」佐々木理沙の双子の妹、佐々木理奈を熱演。名探偵津田は森山が演じるキャラクターを問わず、ゾッコン状態にある。

24日に後編が放送され、物語は完結する。