阿部サダヲ、“妻”とのラブラブ写真「遂に奥様との2ショットも解禁ですね！」
俳優の阿部サダヲが、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系 2026年1月4日 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”とのラブラブ写真が公開された阿部サダヲ
公式SNSは「ふてほど撮影日誌」として「純子10歳の誕生日に餃子パーティーする2人 具の入れすぎは注意だぞ〜！ 夫婦ショットも公開 #美味しそう楽しそう」とつづり、オフショットを紹介。劇中で夫婦を演じる阿部サダヲとイワクラ（蛙亭）の幸せいっぱいな2ショットも添えた。
ファンからは「遂に奥様との2ショットも解禁ですね！放送が楽しみです」「このご夫婦、ホント面白くて明るくて大好き 楽しみです!!」「素敵なお二人」「イワクラさんとのミュージカル仕立ては有るのか楽しみ 純子ちゃんの小さい時って初めて見た気がする 楽しみ楽しみ」などの声が寄せられている。
