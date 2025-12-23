阿部サダヲ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の阿部サダヲが、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系　2026年1月4日　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「ふてほど撮影日誌」として「純子10歳の誕生日に餃子パーティーする2人　具の入れすぎは注意だぞ〜！　夫婦ショットも公開　#美味しそう楽しそう」とつづり、オフショットを紹介。劇中で夫婦を演じる阿部サダヲとイワクラ（蛙亭）の幸せいっぱいな2ショットも添えた。

　ファンからは「遂に奥様との2ショットも解禁ですね！放送が楽しみです」「このご夫婦、ホント面白くて明るくて大好き　楽しみです!!」「素敵なお二人」「イワクラさんとのミュージカル仕立ては有るのか楽しみ 純子ちゃんの小さい時って初めて見た気がする 楽しみ楽しみ」などの声が寄せられている。