32ºÐ½÷Í¥¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤ËÆ©¤±´¶¥·¥ã¥Ä¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¸ÄÊÌ¾Þ´î¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ö½µ´©SPA!¡×¤Î¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥¢¥ï¡¼¥É2025¡É¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¸ÄÊÌ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö´ò¤·²á¤®¤ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë²¿¾Þ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¤¼¤ÒËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡¡´ò¤·¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¾Ð¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤Þ¤ÞÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ç¶»¸µ¤ò±£¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀÏª½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö½Ë¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾®ÃÓ¤ÏÆÊÌÚ¡¦¾®»³»Ô½Ð¿È¡£04Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËTBS·Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥ë¥ÊÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1stDVD¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤òÈ¯Çä¡£09Ç¯¤Ë¡Ö¾®»³É¾Äê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¡¢12Ç¯¤Ë¡Ö¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÂç»È¡×½¢Ç¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÎ±³Ø¤Ê¤É¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Ç¯10·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°Éüµ¢¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤³¤¤¤±¡×¤â³«Àß¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡£