ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。同日、球団は公式Ｘで「村上宗隆はこのホリデーシーズンの時期に、『シカゴ住民のために何か特別なことをしたい』と申し出た。シカゴの人々にクリスマスプレゼントを贈った」とし、村上が計２万ドル（約３１４万円）の寄付をしたことを発表した。

球団によれば、困窮している人々を支援する活動「セント・ジェームズ・フード・パントリー」を通じ、食料不安に直面しているシカゴの１００世帯に対し、ホリデーの集まりを明るいものにするために、それぞれ１００ドル分の食料品ギフト券を寄付。この計１万ドル分（約１５７万円）の食事券に加え、シカゴ市民の支援事業を支える目的で、さらに１万ドル（約１５７万円）を団体に寄付したという。

故郷思いのスラッガーは、ヤクルト入団２年目の１９年から県のシンボルでもある熊本城復旧のために支援活動を実施し、２０年からは本塁打、打点を挙げるごとに一定額を寄付。２４年１月の能登半島地震の際も寄付金を贈るなど、被災地に寄り添い続けてきた。

この日、グレーのスーツに紫色のネクタイを締めて入団会見場に登場。開始直後には約５０人の報道陣が集まった中で、契約書にサインして笑顔を見せ、会場は拍手で包まれた。用意された背番号「５」のユニホームに袖を通し、会見では、「僕にすごく合っているなと思いました。これからどう勝つかというのは僕もチームの一員になりますし、僕たちで話し合って、前に向かって勝ちに向かってストーリーを作り上げていければと思います」と決意表明した。