この先一週間、気圧が短い周期で変化する見込み。特に明日24日は、ほぼ全国で気圧下降による影響度が大きくなりそう。頭痛やめまいなど、十分な注意が必要です。

低気圧や前線が頻繁に通過

今日23日は、日本付近は高気圧の圏内。ただ、高気圧の中心が次第に東へ離れるため、全国的に気圧が下降。札幌をはじめ日本海側の地域ほど影響度が大きくなりそうです。

明日24日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、全国的に気圧が下降。広い範囲で影響度が「大」となっています。

25日から26日は、大陸方面から高気圧が張り出すでしょう。気圧が下降から上昇に転じる所が多く、北日本を中心に影響度が大きくなりそうです。

27日と28日は、北の地域ほど気圧が上昇。29日は低気圧が通るため、全国で気圧が下降するでしょう。





全国的に、気圧がアップダウンを繰り返します。気圧の変化に敏感な方は、めまい、首・肩のこり、頭痛、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに、注意が必要です。特に、24日は気圧の下降による影響度が大きくなりそうです。

気圧変化で影響が出る前に

気圧の変化で影響が出る前に、以下のような対策を心掛けましょう。

・早寝、早起きをするなど、規則正しい生活を。

・食事はしっかりと、栄養のある消化に良い物を。アルコールは控えめに。

・ハードスケジュールにしないよう、ゆとりを持った計画を。

・気圧予報をチェックする習慣を。



なお、症状が出てしまった場合、耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチ、背中のストレッチ、軽い運動などが効果的で、耳や首、肩を温めるのも有効です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生