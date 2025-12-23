¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¤¬QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²
¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈRocket Lab¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î21Æü¤Ë¡ÖElectron¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤«¤éÌµ»ö¤ËÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Rocket Lab¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Electron (The Wisdom God Guides)¥í¥±¥Ã¥È¡§ElectronÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2025Ç¯12·î21Æü15»þ36Ê¬È¯¼Í¾ì¡§¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü Âè1È¯¼Í»ÜÀß¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥Ò¥¢È¾Åç¡Ë¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§QPS-SAR 15¹æµ¡¡Ê¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡Ë
QPS-SAR 15¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Î¡ÖQPS-SAR 15¹æµ¡¡×¡¢°¦¾Î¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒQPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR¡Ê¹çÀ®³«¸ý¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë±ÒÀ±¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï36µ¡¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¡ÖQPS-SAR 14¹æµ¡¡Ê¥ä¥Á¥Û¥³-I¡Ë¡×¤òµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QPS¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¼ÍÌó50Ê¬¸å¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¤Ï¡¢Ê¬Î¥¤«¤é6Ê¬¸å¤Ë½é¸ò¿®¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Íâ12·î22Æü¸áÁ°¤Ë¼ýÇ¼·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï±ÒÀ±¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢½é²èÁü¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
QPS-SAR¥·¥ê¡¼¥º¤Î°¦¾Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤äÅêÆþ¤µ¤ì¤ëµ°Æ»¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Î¿ÀÍÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¼Â¾Úµ¡¤À¤Ã¤¿1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¤¥¶¥Ê¥®¡×¡Ö¥¤¥¶¥Ê¥ß¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¹æµ¡°Ê¹ß¤Î¾¦ÍÑµ¡¤Ïµ°Æ»¤´¤È¤Ë¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß¡×¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª¡×¡Ö¥ï¥À¥Ä¥ß¡×¡Ö¥ä¥Þ¥Ä¥ß¡×¡Ö¥¯¥·¥Ê¥À¡×¡Ö¥ä¥Á¥Û¥³¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë15¹æµ¡¤Ï¿·¤¿¤Êµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥ä¥Á¥Û¥³¤È¤È¤â¤Ë¹ñÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿À¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃÒ·Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¹¤¯»º¶È¤Î¿¶¶½¤òÆ³¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊQPS¸¦µæ½ê¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë¥¹¥¯¥Ê¥ß¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Rocket Lab¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤â¡¢±ÒÀ±¤Î°¦¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖThe Wisdom God Guides¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
