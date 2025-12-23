俳優の高杉真宙（２９）と波瑠（３４）が２３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。

２人は同じ文面のメッセージをアップ。ラストの署名は直筆で、２人ともよく似た几帳面な文字でファンに報告した。

２人は２３年のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演。波瑠が仕事は完璧だがズボラな女性を、高杉は波瑠の会社の後輩で家事が圧倒的に得意な家事力最強男子を演じた。

高杉は１４日に最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で騎手を好演。波瑠もＴＢＳ系「フェイクマミー」で、名門小学校に知り合いの子を通わせるニセママを演じ、話題となった。

【以下全文】

関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様

私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。

未熟な２人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。

今後とも変わらぬ御厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。