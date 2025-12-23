データセクは３日続伸、タイのバンコク近郊でＡＩデータセンター設立へ データセクは３日続伸、タイのバンコク近郊でＡＩデータセンター設立へ

データセクション<3905.T>が３日続伸となっている。同社は２２日、タイのバンコク近郊でのＡＩデータセンター設立に向けて、同国のデータセンター企業との間でＡＩデータセンター向け施設利用にかかる契約を締結したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。



このデータセンターは２６年１月に１０メガワットの電力供給の準備が完了し、同年早期の本番稼動を予定。同社はこの施設を通じて２６年に向けて加速する「ソブリンＡＩ（自国独自のＡＩ基盤）」の構築や、企業のＬＬＭ（大規模言語モデル）活用を支えるインフラを提供し、タイ及び東南アジアにおけるＡＩ社会の実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS