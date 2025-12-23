ETF売買動向＝23日寄り付き、日経レバの売買代金は137億円と低調 ETF売買動向＝23日寄り付き、日経レバの売買代金は137億円と低調

23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比30.0％減の460億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同49.1％減の220億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＮＥＸＴ ＭＳＣＩジャパンカントリー指数 <2643> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など22銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.59％高と大幅な上昇。



日経平均株価が70円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金137億2000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均231億7900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が26億5700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が10億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が7億700万円の売買代金となっている。



