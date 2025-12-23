2025年12月31日（水）から2026年1月11日（日）まで、『緑の風リゾートきたゆざわ』『きたゆざわ森のソラニワ』にて『きたゆざわ 冬花火』が毎日開催されます。

年末年始の特別な思い出を演出するため、毎日開催される『冬花火』。冷たい空気に響き渡る迫力満点の花火が、夜空を華やかに彩ります。

『きたゆざわ森のソラニワ』では、期間限定で『小学生半額プラン』も販売中。2025年夏には、天候を気にせず思いっきり遊べる屋内遊戯施設『ア・ソ・ボーヤ』がリニューアルオープンしており、親子で乗って走りまわる「くるくるカート」やトランポリン、砂場などが大人気！

『冬花火』と合わせて、子どもとの楽しい冬休みを過ごすことができそうですね！

さらに、『緑の風リゾートきたゆざわ』のブッフェ会場『せせらぎ』および会席会場『もりの風茶寮』では、冬の献立も登場しています。厳しい寒さの中でこそ旨味を凝縮させる北の大地の旬の食材を惜しみなく使用した、心も体も温まる料理の数々を味わうことができますよ。

きたゆざわ 冬花火

開催期間： 2025年12月31日（水）～2026年1月11日（日）

開催場所：

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2 緑の風リゾートきたゆざわ

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7 きたゆざわ森のソラニワ

打ち上げ時間： 20:45頃（予定）

※天候により、時間変更または中止となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

澄み切った冬の夜空に打ち上がる色鮮やかな花火は、年末年始の忘れられない感動体験となりそうですね◎

屋内遊戯施設が充実しており、子どもとの旅行にもおすすめの『きたゆざわ森のソラニワ』。

お子さんと一緒に夜空を彩る花火を見上げながら、最高の冬休みを過ごしてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

