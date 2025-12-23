モト冬樹「吐き気と汗もすごくて、、」 自身の身体に起こった“異変”明かす
タレントのモト冬樹（74）が23日までに、自身のブログを更新。悩まされていためまいの原因を明かした。
モトは「怖かった めまい」と題したブログで「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ吐き気と汗もすごくて、、」と自身の身体に起こった異変を明かし、その後もたびたび同じ症状が起こったとつづった。
そして病院での診察の結果、「左の内耳にちょっと問題があるのと自律神経が乱れているという診断」だったという。医師から優しい言葉をもらい「一安心」したといい「迷ってたんだけど診ていただいて本当に良かった」「やはり日頃の運動が大事みたいです 特に足の運動 もっと歩かなきゃいけないね」と伝えた。
