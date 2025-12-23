◆園田競馬４日目（１２月２３日）

《小牧 太》

２１９勝。ジーティートゥルー（９Ｒ）で勝利を意識。「ここでも通用する力はある」（◎）。スノーデイ（１２Ｒ）も「１２３０メートル戦にしてどうか」（◎）。サトノルクソン（１１Ｒ）は「上位争いに加わりたい」（○）。ノーブルライナー（８Ｒ）は「ひとつでも上位を目指して」（△）。

《下原 理》

１２４勝。ネバーセイグッバイ（８Ｒ）に力が入る。「いいレースが続いているので決めたい」（◎）。アコーダンス（４Ｒ）も「前走は３、４コーナーで前がつかえた。スムーズなら」（◎）。レオキー（１１Ｒ）は「逃げるか、差すか。極端な競馬をした方がよさそう」（○）。

《鴨宮 祥行》

７２勝。ホウオウヌーヴォー（１０Ｒ）に自信。「この相手なら逃げ切りたいところ」（◎）。リリーシュシュ（１２Ｒ）も「１２３０メートル戦ならしっかり脚を使う」（◎）。ホシクズロンリネス（９Ｒ）は「間隔が空いたのがどう出るか」（○）。ニンカリ（７Ｒ）も「スタートが速いのでスムーズに先行できれば」（○）。パッションビート（５Ｒ）は「８２０メートル戦は合っている。スタートだけ」（○）。キャバリエクエスト（３Ｒ）は「１４００メートル戦に戻ってどうか」（○）。

《笹田 知宏》

７１勝。ユナモンスター（５Ｒ）に気合。「この相手にどんなレースができるのか楽しみはある」（◎）。キングスピカ（１１Ｒ）も「どの距離でも競馬はできるが現状は１４００メートルが一番合っている」（◎）。ビーム（８Ｒ）は「距離を戻してスムーズなレースができれば」（○）。アースグレーザー（９Ｒ）も「距離を戻してどうか」（○）。ジョーブラック（１０Ｒ）は「前走はちぐはぐな競馬になった。スムーズなら」（○）。

《土方 颯太》

６２勝。バーシティ（５Ｒ）に好感触。「３走前に騎乗した時がいい走り。前走と同じ距離を走るので再度、好勝負になるはず」（◎）。クリノビックリバゴ（１Ｒ）は「久々の１４００メートル戦で距離対応がカギとなるが、メンバー的にはチャンス」（○）。リケアヴェール（１２Ｒ）も「きっかけひとつで変わっても」（○）。

《大山 真吾》

５１勝。期待のタガノハスビナー（９Ｒ）は「具合はよさそう。内枠をどう乗りこなすか」（◎）。

《大柿 一真》

４５勝。転入初戦を迎えるレイククイ（７Ｒ）は「調教に騎乗しているが、気のいいタイプ」（◎）。エルピーゾ（１２Ｒ）も「２走前に騎乗した時の内容がいい。時計がかかれば」（◎）。

《松木 大地》

３１勝。テーオーニコラス（１１Ｒ）に手応え。「元気さが出てきた。これがいい方に出れば」（◎）。スイートサンライズ（１２Ｒ）は「前付けできれば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触