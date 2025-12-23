È¾À¤µª¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë
¡Ú1975 ¡Á¤½¤Î¤È¤¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÅÄÍµÈþ¤µ¤ó £Î£Ù¤Ç¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ÇºÆÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö»ä¤Î¸¶ÅÀ¡×
¡¡¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤¬Áª¤Ö1975Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤¬¡Êº£¤µ¤é¡¦¾¡¼ê¤Ë¡ËÁª¤Ö1975Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡£º£²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤º¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡¢´äºê¹¨Èþ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë¡£
¡¡ËÜÊª¤Î75Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢·ãÀï¤Î·ë²Ì¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ö¿´¤Î¤³¤ê¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢È¾À¤µª·Ð¤Ã¤¿º£¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤ß¤Ë¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢70Ç¯Âå¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤¢¤Î¿·¸æ»°²È¤ä²Ö¤ÎÃæ3¥È¥ê¥ª¤â¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤±¤ì¤É¡¢¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï´äºê¹¨Èþ¤ÎÅ·°áÌµË¥¤ÊÀ¼¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð´äºê¹¨Èþ¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤¬Áª¤ó¤ÀÈ¾À¤µª¸å¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1975Ç¯ÁÈ¡×¤Î¤¹¤´¤ß¤òÁ´¹ñ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÖºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡×¤ÏËÜÊª¤Î75Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡ÖÀé¶ÊÀî¡×¤Ç¡£¼ø¾ÞÍýÍ³¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤È¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤È¤Î¹çÃ×¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢50ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¡¦Ì¾¾§¤È¤·¤Æ¿ä¤·¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Æ±»þ´ü¤Ë¡¢°ËÆ£ºé»Ò¡Ö²µ½÷¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤¿¶Ê¡Ê²»³¬¤¬¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥ê¥º¥à¤¬3Çï»Ò¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î´ÓÏ½¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÖÀé¶ÊÀî¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ë¥«¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¤Ê¤É¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢ÂÀÅÄÍµÈþ¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¤Ç¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡75Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¸«»ö¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ¾À¤µª¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âºî»ì¤Î¾¾ËÜÎ´¤â¡¢ºî¶Ê¤ÎÅûÈþµþÊ¿¤â¡¢Åö¤ÎÂÀÅÄÍµÈþ¤â¡¢Ã¯°ì¿Í¿®¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÂÀÅÄÍµÈþ¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ò¿¡¤¯ÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥ÕÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤¢¤Ã¡¢1¤Ä½ñ¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£75Ç¯¤Î¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤âÈ¾À¤µª¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó´Ö¶á¡ªÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÏ¢ºÜ¤Ø¤Î¤´°¦¸Ü¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤¬Æ°²è¤Ç¼Â±é²òÀâ¤¹¤ë¡Ö1975Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó ¥³¡¼¥É³×Ì¿¡×
¢£Ãø¼ÔºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë1966-2023¡Á¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡× Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ªAmazon¤Ç¤Î¤ªµá¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢£¹¥É¾Ï¢ºÜ¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡ÊÆü´©¸½Âå/¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäÃæ¡ª
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966-2023: ¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£