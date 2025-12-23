ÍµÈ¹°¹Ô¤Î¡È¥Í¥ª¥ª¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ð¤µ¤Þ¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ÀäÌ¯¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤ww¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÑ¿È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¡¡ÖÌë¤ÈÄ«¤Î´Ö¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÍµÈ¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ¿È¤Ï¼«¿È¤¬MC¤ÎMEGUMI¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¥²¥¹¥È¤ÎSKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¤ÈÅÔÆâ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤ÇÈþ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÈ»Ò¡Ê¤æ¤¤³¡Ë¤µ¤Þ¡¡¤ª´ñÎï¤À¤³¤È¡×¡Ö¤³¡¼¤æ¡¼½÷À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢ÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ð¤µ¤Þ¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ÀäÌ¯¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤ww¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥ª¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°Ù¤âÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤ë´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Í¥ª¥ª¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£