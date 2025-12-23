¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¡32ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¡×¤Ê1Ç¯¤âÎå¤Þ¤·¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×¡¡2ºÐ°¦Â©¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö¹¬¤»¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¡£»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ¤Î°¦Â©¤¬¿åÁå¤Îµû¤òÄ¯¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¿åÂ²´Û¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï23Ç¯3·î¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£8·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¢½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤ËÉ×¤¬µÞ»à¡£Ìó2Ç¯È¾¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÎºÆ³«¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£