¿¹¹áÀ¡¡¡½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¸½ÂåÈÇ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKITTEÂçºå JRA¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¿¹¡£21Æü¡¢KITTEÂçºå¡¦¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¤ÎÌë¤ò¸÷¤ÇºÌ¤ë¡ÖJRA¡¡ILLUMINAITION¡¡by¡¡Hanshin¡¡Racecourse¡×¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¿¿¤ÃÇò¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤½Åº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸½ÂåÈÇ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÅ·»È¤¬µï¤¿¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£