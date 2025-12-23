世界的な人気アニメグッズが盛りだくさん♡売り切れ必至の100均新作グッズ
商品情報
商品名（左）：洗濯ネット（ONE PIECE、モチーフアイコン）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：35cm×50cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480827933
商品名（右）：マスキングテープ（ONE PIECE、麦わらの一味）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅15mm×長さ3m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480831664
争奪戦待ったなし！ダイソー×「ONE PIECE」のコラボグッズ
ダイソーでお買い物中、店内放送から聞こえてきたのは、どこか聞き覚えのある声。
よく聞くと、TVアニメ「ONE PIECE」のコラボグッズ発売のお知らせ。それも田中真弓さん演じるルフィの声で、です！
売り場に進むと、特設コーナーができていて、アクスタやキーホルダー、文房具、収納用品までずらり。空気感が完全にお祭りモードです。
描きおろしイラストや各キャラクターのアイコンやモチーフなどを使用した、ここでしか買えない限定グッズが多数販売されていますよ！
種類が多い中から、今回は日常使いできるものを中心にセレクト。
『洗濯ネット（ONE PIECE、モチーフアイコン）』は、ONE PIECEのキャラクターのアイコンやモチーフが描かれていて、分かる人には分かる控えめなデザインで使いやすいです。
容量はトレーナー約1枚分で、日常使いにちょうどいいサイズ。
嬉しいファスナーカバー付きで、洗濯物が傷みにくい設計です。
すでに売り切れの商品も！GETしたい方はお早めにチェック！
『マスキングテープ（ONE PIECE、麦わらの一味）』は、「麦わらの一味」のイラストがぎゅっと詰まったデザイン。
ノートや手帳のデコレーション、ちょっとしたラッピングに◎
今回のコラボは、実用品だけでなく、コレクション向けの商品もかなり充実しています。
バッグやクッションカバー、IDケースなど、ジャンルが幅広く、売り場全体を見ているだけでもワクワクしました。
筆者が訪れた店舗では、IDケースやプチ巾着などはすでに見当たらず、注目度の高さがうかがえました。出遅れると涙を飲むことになりそう…。
さらに、アニメの名シーンをフィルム風にデザインしたコレクションクリアカードなども展開されていて、ファンならコンプリートを狙いたいところ…！
人気が集中しそうなラインナップなので、気になるものがある方は早めのチェックをおすすめします！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。