世界的な人気アニメグッズが盛りだくさん♡売り切れ必至の100均新作グッズ

ダイソーでは今、TVアニメ「ONE PIECE」とのコラボグッズが展開中！描きおろしイラストや各キャラクターのアイコンを使用した、ここでしか買えない限定デザインのグッズが多数登場しています。コレクション向けから実用品まで幅広く、ファンの方もそうでない方も必見です。争奪戦必至なのでチェックはお早めに！

商品情報

商品名（左）：洗濯ネット（ONE PIECE、モチーフアイコン）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：35cm×50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480827933

商品名（右）：マスキングテープ（ONE PIECE、麦わらの一味）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅15mm×長さ3m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480831664

争奪戦待ったなし！ダイソー×「ONE PIECE」のコラボグッズ

ダイソーでお買い物中、店内放送から聞こえてきたのは、どこか聞き覚えのある声。

よく聞くと、TVアニメ「ONE PIECE」のコラボグッズ発売のお知らせ。それも田中真弓さん演じるルフィの声で、です！

売り場に進むと、特設コーナーができていて、アクスタやキーホルダー、文房具、収納用品までずらり。空気感が完全にお祭りモードです。

描きおろしイラストや各キャラクターのアイコンやモチーフなどを使用した、ここでしか買えない限定グッズが多数販売されていますよ！

種類が多い中から、今回は日常使いできるものを中心にセレクト。

『洗濯ネット（ONE PIECE、モチーフアイコン）』は、ONE PIECEのキャラクターのアイコンやモチーフが描かれていて、分かる人には分かる控えめなデザインで使いやすいです。

容量はトレーナー約1枚分で、日常使いにちょうどいいサイズ。

嬉しいファスナーカバー付きで、洗濯物が傷みにくい設計です。

すでに売り切れの商品も！GETしたい方はお早めにチェック！

『マスキングテープ（ONE PIECE、麦わらの一味）』は、「麦わらの一味」のイラストがぎゅっと詰まったデザイン。

ノートや手帳のデコレーション、ちょっとしたラッピングに◎

今回のコラボは、実用品だけでなく、コレクション向けの商品もかなり充実しています。

バッグやクッションカバー、IDケースなど、ジャンルが幅広く、売り場全体を見ているだけでもワクワクしました。

筆者が訪れた店舗では、IDケースやプチ巾着などはすでに見当たらず、注目度の高さがうかがえました。出遅れると涙を飲むことになりそう…。

さらに、アニメの名シーンをフィルム風にデザインしたコレクションクリアカードなども展開されていて、ファンならコンプリートを狙いたいところ…！

人気が集中しそうなラインナップなので、気になるものがある方は早めのチェックをおすすめします！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。