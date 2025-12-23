貼り付けるだけって手軽すぎる！持っておくと便利な100均の長いシール

ラッピンググッズが充実するダイソーで、ちょっと気になる商品を発見しました！『ラッピングシール（35、のし、ピンク）』は、貼るだけで心のこもったラッピングが完成する便利なシール。大げさなラッピングをするまでもない、ささやかなプレゼントにもピッタリです！メッセージやあて名も書き込めるのでおすすめですよ。

商品情報

商品名：ラッピングシール（35、のし、ピンク）

価格：￥110（税込）

入り数：8枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480935911

ラッピングに自信がない人でも手軽に使える！ダイソーの便利なシール

ラッピンググッズの種類が豊富なダイソー。筆者のようにラッピングに自信がない方でも、簡単に心のこもったラッピングを楽しめる、お手軽商品なども充実しています。

今回ご紹介するのは『ラッピングシール（35、のし、ピンク）』。貼るだけでラッピングが完成する、シールタイプの便利なグッズです。

8枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ラッピンググッズ売場に陳列されていました。

シール紙なので、貼るだけで簡単にラッピングできるのが魅力。

剥離紙を剥がしてプレゼントしたいものに巻き付けて、貼るだけなので楽ちんです！

小ぶりな袋菓子で試してみました。

なるべく曲がらないように真ん中に貼るちょっとしたテクニックは必要ですが、包んだりリボンを結んだりする必要がないのが嬉しいポイントです！

巻き付けるように貼るだけでラッピングが完成！

巻き付けるようにしてシールを貼り付けたら完成です！

のし風デザインなので、ちょっとしたお礼のギフトなどに最適です。

ちなみに紙素材なので、メッセージやあて名を書き込むこともできます。お好みでイラストを書き込んだり、シールやスタンプでアレンジしても◎

大げさなラッピングをするまでもない、ささやかなプレゼントにピッタリ！

デスクの引き出しに入れておけば、コンビニで買ってきた小菓子などもおしゃれに装飾できて便利です。

今回はダイソーの『ラッピングシール（35、のし、ピンク）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。