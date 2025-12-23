100均姉妹店で見つけたコレ…無印？IKEA？って二度見！知ってる人だけ得するおしゃれ収納

無印やIKEAのおしゃれな収納に「やっぱり素敵…」と惹かれる反面、数をそろえるとなるとお値段が気になるところ。なんと“おしゃれダイソー”ことスタンダードプロダクツで、内心ガッツポーズしたくなる収納かごを見つけました。インテリア感覚で魅せる収納が叶うのに、他ショップよりお値段は控えめなんです♡

商品情報

商品名：シーグラス ハンドルバスケット

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

本体サイズ（約）：35×25×20cm

JANコード：4550480874760

無印？IKEA？と二度見したくなるダイソー姉妹店の高見えバスケット

“おしゃれダイソー”として注目されている、ダイソー姉妹店のスタンダードプロダクツ。

店内を見ていて思わず足を止めたのが、ナチュラルな風合いが目を引くシーグラス素材のハンドルバスケットです。

なんといってもポイントは、無印良品やIKEAの収納アイテムと並んでいても、正直パッと見では見分けがつかないほどの完成度。シーグラスをロープ状にして丁寧に編み上げた風のデザインで、かなり高見えします。

価格は￥1,100（税込）と、スタンダードプロダクツの中ではやや高めですが、無印良品の似たアイテムと比べるとちょっぴりお得。

正直、他のショップで知らずに定価で買っていたら、少しショックを受けそうなレベルです…！

日常使いにちょうどいいサイズ感で魅せる収納インテリアに

サイズは約35×25×20cmで、収納力も十分。

毎日洗わない部屋着やパジャマ、就寝前後に使うヘアケアグッズなどをまとめて放り込んでおくのにぴったりです。

生活感が出やすいアイテムも、このバスケットに入れておくだけで不思議と整って見えるのが嬉しいポイント。

ハンドル付きではありますが、持ち手は短めなのでお出かけ用というよりは、あくまで室内用。リビングや寝室、洗面スペースにポンっと置いて“見せる収納”として使うのがおすすめです。

置きっぱなしでも様になるデザインなので、収納アイテムとしてだけでなく、インテリアの一部としても活躍してくれますよ。

今回は、スタンダードプロダクツの『シーグラス ハンドルバスケット』をご紹介しました。

お部屋にぽんと置くだけで生活感を隠しつつ、しっかりおしゃれ見えする収納アイテム♪素材感もデザインもとにかく洗練された注目商品なので、気になる方はさっそくチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。