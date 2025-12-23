100均のコレで一発解決！縦置きできるって効率良すぎ！冷蔵庫が片付く便利なケース

ごちゃつく冷蔵庫の缶飲料が、スッキリ片付くグッズをセリアで発見しました！最大で4個の缶を収納できる便利なケース。持ち手が付いていて、ケースごと楽に引き出せるのもポイントです。しかも縦置きしてもしっかり安定する構造なので、効率よく収納することができますよ！ドレッシングや水筒の収納にもおすすめです。

商品情報

商品名：冷蔵庫収納 缶ホルダー C

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅75×奥行298×高さ108mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4973430023702

冷蔵庫の缶飲料がすっきり片付く！セリアで見つけた缶ホルダー

缶のドリンクは、冷蔵庫内では取り出しにくいですよね。しかも地味に場所をとるので、冷蔵庫を圧迫しがちです。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！『冷蔵庫収納 缶ホルダー C』をご紹介します。

缶飲料がすっぽり入るサイズの収納ケースです。

最大で4個までのドリンクを収納できます。

缶だけでなく、ドレッシングなどのボトルの収納にも便利です。

サッと取り出せるので、冷蔵庫内でも使いやすさ抜群！

持ち手も付いているので、ケースごと引き出すのも楽ちんです。

半透明なので、どんなものが入っているか一目で確認できますよ。

脚付きだから縦に置いてもしっかり安定してくれる！

350mL缶はピタッとフィットするので、縦置きしても抜け落ちません。

ドアポケットにも効率よく納められます。

しかも、ケースの片側には脚が付いているので、縦置きにしてもしっかり安定するのが嬉しいポイントです。

缶の収納ケースを使用した水筒の収納が、SNSで話題になっていたので試してみました。

ですが、残念ながら手持ちのステンレスボトルはサイズがいまひとつで、ケースに対応していませんでした。

軽くて倒れやすいプラスチック製のコンパクトな水筒などは、逆に収納しやすいと思います。

今回はセリアの『冷蔵庫収納 缶ホルダー C』をご紹介しました。

ボトルタイプのアイテムの整理整頓に便利なので、冷蔵庫だけでなくキッチンの戸棚などでも役立つこと間違いなし！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。