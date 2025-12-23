ドンキの「あの人気商品」にそっくり！？中毒性が高すぎる100均のごはん泥棒
商品情報
商品名：ごまにんにく
価格：￥108（税込）
内容量：27g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4902184057633
ふりかけ界の老舗「ニチフリ食品」が本気で作った、スタミナ系「味付けごま」
今回ご紹介するのは、静岡県に本社を置く「ニチフリ食品株式会社」の製品。1940年の創業以来、長年ふりかけ作りを極めてきた老舗メーカーです。そんな信頼の老舗が手掛けたのが、この「ごまにんにく」。
一見すると普通のいりごまのようですが、よく見ると表面には旨みが凝縮された粉末がしっかりコーティングされています。驚くべきは、開封した瞬間の香り！袋を開けただけで、ガツンと強烈なニンニクの香りが立ち込めます。ごまの香ばしさと、食欲を刺激するにんにく醤油のパンチが合わさり、ただ白いごはんにかけるだけで、スタミナメニューに早変わりしてしまいます。
ドンキの超人気商品に激似！？「まずはお試し」派にダイソーが最適な理由
この味、どこかで食べたような……。そう、実はドン・キホーテのプライベートブランドで大ヒットしている「ごまにんにく」に、原材料も味も非常によく似ているんです！
ドンキの商品はボトル入りで大容量なのが魅力ですが、「いきなり大量に買うのは勇気がいる」「まずは味を確かめてみたい」という方も多いはず。
そんな時に、ダイソーの食べきりやすい袋サイズはまさに理想的です。108円という手軽さで、中毒性のある「あの味」を体験できるのは、100均ならではの賢いお買い物の楽しみ方と言えます。
納豆パンにも！？アレンジ無限大の「万能スタミナ調味料」
パッケージにはラーメンやチャーハン、サラダにパスタと「使い方いろいろ」とありましたが、実際に私が試してハマったのが「納豆マヨパン」へのトッピングです。
食パンに納豆とマヨネーズをのせ、仕上げにこの「ごまにんにく」をパラリ。ごまの香ばしさと納豆の旨み、そこに濃厚なニンニク風味が融合して、意外なほどやみつきになる濃厚な味わいに！
ごまにんにく自体がしっかりと塩味の効いた「しょっぱめ」の味付けなので、納豆のタレを少し減らして調整するのが美味しくいただくコツです。こ
の他にも、鮭フレークに混ぜて「おにぎり」にするのも筆者のお気に入り。調味料代わりに使うだけで、料理のコクがグンと深まりますよ。
ダイソーで見つけたニチフリ食品の「ごまにんにく」は、100円とは思えない満足度を与えてくれる最強のスタミナお供でした。料理のトッピングから、ズボラ飯のアレンジまで、一度使うと手放せなくなること間違いなし。にんにく好きの方は、ぜひダイソーのふりかけコーナーをチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。