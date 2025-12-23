回収期限は12月31日！

【画像】Yahoo!でご覧の方はこちらで「違法のポイント」と「実物」画像を確認

玩具として出回っている中国製のオモチャの拳銃に本物の銃と同じような機能があり、弾丸を発射できることがわかったとして、全国の警察が回収を呼びかけています。回収期限は12月31日となっていて、この日を過ぎて所持がわかった場合は「違法」になるとして警察が「摘発する」としています。

※画像 みつかった銃の一例

これらの銃はプラスチック製ですが、本物の銃になりうる特徴を持っていて、仮に本物の弾丸を発射した場合、危険が生じる可能性があります。

こうした「おもちゃの銃」でありながら「本物の弾丸を発射できる可能性がある銃」が全国に流通していることから、警察は回収期間を今年の12月31日までに設定し回収を呼びかけているのです。それ以降に所持していた場合は検挙するとしていて、持っている人は注意が必要です。

警察庁が、所持することを違法だと呼びかけている「玩具」などとして販売（景品として提供）されていた銃は複数あることがわかっています。対象の銃が山形県内に流通している可能性も当然否定できず、確認が必要です。

■違法のポイントを整理する

警察庁によりますと、新たに回収が呼びかけている物をのぞいても、違法だと呼びかけられている銃は16種類あるとされています。

玩具と称する銃の「違法のポイント」は・・・銃身と弾倉が貫通していて、弾丸の装てんができること、弾丸の一部を叩くことができる「撃針」と呼ばれる部分があることだとしています。（参考画像：警察庁）

■所持も販売も「犯罪」に！？

警察庁は「インターネット通販サイトで販売されている海外製玩具拳銃の一部には、真正拳銃と同様の発射機能を有する違法な製品が確認されており、これまでに少なくとも16種類を把握しています」

「このような製品は、玩具と称していも真正拳銃に該当し、国内で所持した場合は犯罪となり、また、国内で販売する行為も犯罪となります」

「今後、新たな玩具と称し真正拳銃が販売されるおそれもありますので絶対に購入しないでください」としています。

■警察が「違法」とする銃を見てみる

見た目はおもちゃだが・・・

■重厚な雰囲気のものも

■基本はレボルバータイプ

■ポップな見た目で玩具のようだが

■複数の弾を装てんできるタイプも確認

■警察庁が「違法」とする16丁（まとめ）

※画像 警察庁

■回収に応じないと検挙も！

警察が呼びかける回収期限は12月31日。インターネットでの販売、ゲームセンターの景品などで提供されている事例が多数報告されていることから、これらの「オモチャ銃」がどこにあるかわかりません。

みなさんの家にはないでしょうか。今一度確認を。

※画像 警察庁