元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、１９７７年１月の初場所が新入幕だった。

当時１９歳。「雲の上の人たち」と呼んだ横綱・大関陣にもまれながらも、期待の新鋭は入幕３場所で前頭筆頭まで番付を駆け上がる。「もう５０年も前だけど、忘れないね」とあの日に思いをはせた。（三木修司）

入幕２場所目、勝ち越し前の大抜擢

「琴風なぁ。若いから当ててやれ！」。そんな配慮も働いたのだろう。

入幕２場所目の７７年３月の春場所１１日目。取組を差配する審判部は、新大関の若三杉（後の横綱２代目若乃花）に琴風をぶつけた。前頭６枚目で横綱や大関と当たる番付でなく、成績も７勝３敗と勝ち越してもいない。ファンも意識した大抜（ばっ）擢（てき）の取組編成だったといえる。

若乃花幹士

わかのはな・かんじ＝本名・下山勝則 １９５３年、青森・大鰐町生まれ。第５６代横綱、元間垣親方。大関時代のしこ名は若三杉。柔らかい足腰と颯爽とした取り口、甘いマスクに涼やかな目元で女性を魅了。１メートル８６、１２９キロ、優勝４度。

その一番、相撲が大いにもつれて観客は大喜び。両者ともに攻め手を欠き、４分を過ぎると行司が「待った」をかけて水が入った。

両者、土俵下に下りて息を整えた後、再び土俵に上がって「待った」時点の体勢に組み直す。

ここで問題が起きた。水入り前の若三杉の両足は仕切り線より後ろの位置（写真上）だが、組み直した後は左足が仕切り線を大きく踏み出していた（写真下）。上体も起きた琴風は、相撲再開と同時にあっけなく寄り切られてしまった。

当時の本紙は「熱戦に水を差す珍事」「行司、審判員の不手際」と叱った。文句の一つも言いたかっただろう琴風については「１９歳の若手だけに遠慮がちだった」と心情を読んだ。

「長い相撲を取ってすみませんでした」

生涯唯一の水入りだっただけに中山さんもよく覚えている。組み直す際、「立場が逆なら『おいおい、駄目だ、駄目だ』と言えただろうが、新米の自分には言えっこない。『何とかせえ、行司！』って心の中で叫んだね」と述懐する。それどころか、取組翌日には、支度部屋の若三杉に「昨日は水入りの長い相撲を取ってすみませんでした」と謝ったという。

これが相撲界の“由緒正しい常識”だった。

「そうすることが当たり前だという思いがあったからね」と振り返る。初めての大関戦を迎えた若者の心理であり、花形力士でもあった若三杉の胸を借りた、入幕間もない１９歳の本音だったろう。

「バカ野郎」と小言と…若手に厳しい相撲界

翌、１２日目は大関貴ノ花戦だった。この一番は、土俵際で放った琴風の右上手投げが大関を食った。軍配も琴風に挙がった。ところが、土俵下の控えに入っていた大関魁傑の右手がスッと挙がって物言い。審判協議の結果、琴風の左足が先に土俵を割っており、行司差し違えとなった。

審判の中には佐渡ヶ嶽部屋の尾車親方（元大関琴ヶ浜）もいた。部屋に帰り、親方にあいさつに行くと「駄目だよ、足を出しちゃあ！ バカ野郎」って怒られた――。その翌日のことだ。魁傑に呼び止められた。「おい、ひどいよなあ尾車親方は。お前の足が出ていたのに、手を挙げないんだもん」と小言をもらったそうだ。

どっちに転んでも若手に厳しいのがこの社会だ。

それでも、本場所の一番は、勝っても負けても自分の将来への血となり肉となる。琴風は１４日目、千秋楽と白星を積み上げ、９勝６敗の勝ち越し三つでこの場所を終えた。二十歳で迎えることになる５月の夏場所番付は、堂々の前頭東筆頭と発表された。

寒さが募る冬の巡業で「１番土俵」「２番土俵」

後々、振り返るのは幕下以下だった頃の地方巡業だった。よく稽古をした。

朝の３時、４時には土俵に行った。支度を済ませてまわしを締め、泥着（稽古場で羽織る着古した浴衣）姿のまま担当親方を待つ。今頃の時期、冬は寒さが募った。５時、６時には親方が土俵のシートを外してくれた。

「だっと上がって『１番土俵』『２番土俵』……と稽古の順番を決めた。意欲のあるやつは皆、そうやった。部屋の稽古場にはない、競争原理が俺らを駆り立てたんだな」

♪肌もいてつく 寒稽古

夏にはまわしに 玉の汗

初心の大志 ひとすじに

生きるは我ら 生きるは 我ら 相撲道



（相撲協会錬成歌）

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ専属解説者。