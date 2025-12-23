クリスマス前、彼氏がいない女性にありがちな行動９パターン
恋人同士にとって１２月は特別な月ですが、彼氏のいない女性にとっては、複雑な感情が入り混じるシーズンです。クリスマス直前、フリーな女性たちはどんな風に過ごしているのでしょうか？ 今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「クリスマス前、彼氏がいない女性にありがちな行動９パターン」をご紹介します。
【１】恋人のいない男女だけのクリスマス会を計画する
「あわよくば、その場で恋人ができるかもしれないから」（２０代女性）という意見のように、クリスマスを「彼女ナシの男性」を見つけるチャンスとして捉え、計画を練るパターンです。ある意味、究極の「駆け込み需要」を狙った冷静な行動といえそうです。
【２】髪型や服装など、いつも以上にオシャレに気を使う
「雑誌を読みまくって自分磨き。ナンパでもいいから出会いがほしいです」（２０代女性）など、女性としての魅力の向上に熱中するパターンです。仮にクリスマスに間に合わなくとも、将来的にいい結果に結びつくことを期待できそうです。
【３】好きな男性アーティストのクリスマスライブに予約を入れる
「相手はステージの上だけど、少なくとも『素敵な男性と過ごすクリスマス』が手に入ります（笑）」（３０代女性）という意見のように、恋人同士ではなくとも、憧れの男性と同じ空間でクリスマスを過ごすことで、甘い気分に浸ることができそうです。
【４】クリスマス当日に仕事の予定を入れる
「仕事をしていれば寂しくないし、短期バイトも時給がよくて稼ぎ時」（２０代女性）という意見のように、さっさと仕事の予定を入れることで、割り切ってクリスマスを過ごすパターンです。仕事場にはフリーの仲間も多いので、意外に楽しく過ごせるでしょう。
【５】誘われやすいように、周囲の男性との連絡を密にする
「誰かに誘ってほしいので、色々な男性と親しくしておく」（１０代女性）のように、周囲の男性とのコミュニケーションを増やすことで、デートに誘われやすくするパターンです。周囲の状況に焦りを感じるせいか、奥手な女性も男性に対して積極的になるようです。
【６】合コンに連日参加する
「まだ間に合うかもしれないので、可能性は少しでも広げる」（２０代女性）という意見のように、やはりクリスマスは恋人と過ごしたいと願う女性は多いもの。「駆け込み需要」に合わせた合コンは確実に増えるといえそうです。
【７】自分用のクリスマスプレゼントを買う
「彼氏分のプレゼント代が浮いた！と思って、ほしかったものを買う」（３０代女性）という意見のように、豪快な買い物に走るパターンです。クリスマスは限定アイテムなどの魅力的な商品も増えるため、散財のしがいがある時期といえるでしょう。
【８】周囲に「クリスマス、予定ないんですよね」とさりげなく伝える
「そういう一言を聞き逃さない男性の登場を待ちます」（２０代女性）という意見のように、予定が空いていることをアピールして、男性から誘われやすくするパターンです。友達の紹介を受けられるなど、出会いのチャンスが増えそうです。
【９】同じく彼氏がいない女友達のスケジュールを確認する
「街の雰囲気があんなに盛り上がるのに、一人は寂しすぎる」（２０代女性）など、同じ立場の女性を探すことで、寂しさを紛らわすパターンです。彼氏がいない女性だけの「女子会」を計画するなど、友情を深めるチャンスとして活用できそうです。
思い当たる行動はあったでしょうか？ ほかにも「クリスマス前、彼氏がいない女性にありがちな行動」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
【１】恋人のいない男女だけのクリスマス会を計画する
「あわよくば、その場で恋人ができるかもしれないから」（２０代女性）という意見のように、クリスマスを「彼女ナシの男性」を見つけるチャンスとして捉え、計画を練るパターンです。ある意味、究極の「駆け込み需要」を狙った冷静な行動といえそうです。
「雑誌を読みまくって自分磨き。ナンパでもいいから出会いがほしいです」（２０代女性）など、女性としての魅力の向上に熱中するパターンです。仮にクリスマスに間に合わなくとも、将来的にいい結果に結びつくことを期待できそうです。
【３】好きな男性アーティストのクリスマスライブに予約を入れる
「相手はステージの上だけど、少なくとも『素敵な男性と過ごすクリスマス』が手に入ります（笑）」（３０代女性）という意見のように、恋人同士ではなくとも、憧れの男性と同じ空間でクリスマスを過ごすことで、甘い気分に浸ることができそうです。
【４】クリスマス当日に仕事の予定を入れる
「仕事をしていれば寂しくないし、短期バイトも時給がよくて稼ぎ時」（２０代女性）という意見のように、さっさと仕事の予定を入れることで、割り切ってクリスマスを過ごすパターンです。仕事場にはフリーの仲間も多いので、意外に楽しく過ごせるでしょう。
【５】誘われやすいように、周囲の男性との連絡を密にする
「誰かに誘ってほしいので、色々な男性と親しくしておく」（１０代女性）のように、周囲の男性とのコミュニケーションを増やすことで、デートに誘われやすくするパターンです。周囲の状況に焦りを感じるせいか、奥手な女性も男性に対して積極的になるようです。
【６】合コンに連日参加する
「まだ間に合うかもしれないので、可能性は少しでも広げる」（２０代女性）という意見のように、やはりクリスマスは恋人と過ごしたいと願う女性は多いもの。「駆け込み需要」に合わせた合コンは確実に増えるといえそうです。
【７】自分用のクリスマスプレゼントを買う
「彼氏分のプレゼント代が浮いた！と思って、ほしかったものを買う」（３０代女性）という意見のように、豪快な買い物に走るパターンです。クリスマスは限定アイテムなどの魅力的な商品も増えるため、散財のしがいがある時期といえるでしょう。
【８】周囲に「クリスマス、予定ないんですよね」とさりげなく伝える
「そういう一言を聞き逃さない男性の登場を待ちます」（２０代女性）という意見のように、予定が空いていることをアピールして、男性から誘われやすくするパターンです。友達の紹介を受けられるなど、出会いのチャンスが増えそうです。
【９】同じく彼氏がいない女友達のスケジュールを確認する
「街の雰囲気があんなに盛り上がるのに、一人は寂しすぎる」（２０代女性）など、同じ立場の女性を探すことで、寂しさを紛らわすパターンです。彼氏がいない女性だけの「女子会」を計画するなど、友情を深めるチャンスとして活用できそうです。
思い当たる行動はあったでしょうか？ ほかにも「クリスマス前、彼氏がいない女性にありがちな行動」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）