電車内や室内で、脱いだアウターが邪魔……3COINSの大人気商品で、アウター持ち歩き問題が解決した！／2025 人気記事top5
2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「買ってよかったアイテム」ジャンルの人気記事です。（初公開日は3月2日 記事は取材時の状況です）
少しずつ春の気配を感じるものの、まだまだ寒さが続き、アウターが手放せない時期。でも、日中暖かくなると脱いだアウターの扱いに困ることもあります。
そんな時に両手をふさぐことなくコートを持ち運べる便利グッズを3COINSで見つけたので、実際に使って正直レビューをしてみました。
◆大人気アイテム、3COINS「ジャケットホルダー」
それは、3COINSから発売されている「ジャケットホルダー」(税込330円）という商品。手をふさがずにアウターを持ち運べる便利アイテムとして、オンラインショップのランキングでは1位を獲得したこともある人気商品です。
このジャケットホルダーをバッグに取り付けるだけで、脱いだコートやジャケットをバッグにホールドして掛けることができるそう。
アジャスター付きで長さ調節も可能なため、アウターのサイズに合わせて使いやすくカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。
ブラック、ブラウン、ピンク、アイボリーの4色展開で、どんなバッグにも馴染みやすいカラーラインナップ。今回はその中からアイボリーを購入しました。
さて、使い勝手はどうでしょうか？
◆意外と大きく、厚手ジャケットもOKだった
まず、購入して最初に手に取った印象は、思っていたより大きくしっかりした作りだということ。ネットの画像で見てイメージしていたものよりも実物はしっかりしていて、大きめ。これなら、厚手のコートでもしっかりホールドできるのでは、と感じました。
◆手がふさがらないって快適！
そこで、先日、展示発表会の取材のために外出する際に、無印良品のリュックにジャケットホルダーを取り付けて使ってみました。この日は朝が冷え込んでいたので厚手のコートを着ていましたが、屋内は暖かく脱ぐことに。早速このホルダーにコートをホールドしてみました。
周りの方々は脱いだコートを手に持ちながら取材されていましたが、私はこのジャケットホルダーのおかげで両手が完全にフリーに！両手が自由に使えるので、メモを取ったり、カメラを操作したりする作業がとてもスムーズに行えました。
また、使わない時でもリュックやバッグに付けたままでも邪魔に感じないところが嬉しいポイントです。この日も家からホルダーをリュックに取り付けて外出しましたが、奇異な目で見られたり、注目されることもありませんでした。それゆえ常時装着しておくことができ、必要な時にだけサクッと使える便利アイテムだと感じました。
◆残念ポイントは……オシャレ感がゼロなこと
機能性は抜群ですが、正直、ファッション性には欠ける面があります。特にきれいめコーデやフォーマルな装いのとき、ビジネスシーンでの使用は、躊躇してしまいそう。
バッグからコートをぶら下げている姿は少し野暮ったく見えてしまい、おしゃれに気を使うシーンではそぐわないかもしれません。
また、アジャスターで長さ調節ができるものの、薄手のアウターを掛けた場合は最小幅にしても、隙間ができてしまうことがあります。特にさらさらとした滑りやすい生地のジャケットやコートは、その隙間から抜け落ちてしまうおそれがあるので注意が必要です。
◆荷物が多い時や、子連れの時にきっと便利！
3COINSのジャケットホルダーは、厚手のコートをホールドすると、はっきり言って見た目のオシャレ感はゼロ。しかし見た目よりも両手が自由になることを優先したい場所では、とても便利です。
価格も330円とお手頃なので、普段、荷物が多くなりがちなワーママや学生、そして旅行にもおすすめしたいアイテム。人気商品ゆえに売り切れてしまうこともありますが、オンラインショップでは再入荷をメールで知らせてくれる機能もあるので、チェックしてみてください。
＜文・撮影／栗山佳子＞
【栗山佳子】
損害保険会社で情報誌の編集に携わったのち、生活情報誌、住宅情報誌の編集を経てフリーランスに。現在はライターとして、ライフスタイルやスマホ関連の記事を中心に執筆中
