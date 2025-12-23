高杉真宙＆波瑠、結婚を発表 出会いのきっかけも明かし「これからの人生を共に歩んでいきたいと」
俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、結婚を発表した。それぞれ自身のSNSで報告した。
【写真】天使かな⋯ウエディングドレス姿を添えて結婚報告をした波瑠（2枚目）
二人は直筆の署名を添えた文書をそれぞれのSNSに掲載。「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
2023年にフジテレビで放送されたドラマ『わたしのお嫁くん』で共演しているが、「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と結婚に至った経緯を明かし、「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と記した。
高杉は、1996年7月4日生まれ、福岡県出身、A型。小学6年生の時に地元・福岡から遊びに行っていた、熊本の花火大会でスカウトされたのをきっかけに芸能界入り。2009年、舞台『エブリ リトル シング'09』で俳優デビュー。13年、特撮ドラマ『仮面ライダー鎧武／ガイム』で仮面ライダー龍玄を演じ、近年では（22年）、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編』（23年）、ドラマ『わたしのお嫁くん』（23年）などに出演した。
波瑠は、1991年6月17日生まれ、東京都出身。O型。2006年、配信ドラマ『対岸の彼女』で俳優デビュー。07年より雑誌『Seventeen』の専属モデルを務める。同年、映画『恋空』に出演。08年、シングル「I Miss You／Message 〜明日の僕へ〜」で歌手デビューを果たす。15年には、NHK連続テレビ小説『あさが来た』でヒロイン・白岡あさ役を務めた。
